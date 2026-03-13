Certificazione Unica 2026 Inps rilascia il documento relativo ai redditi 2025

L’Inps ha reso disponibile la Certificazione Unica 2026, che riguarda i redditi del 2025, attraverso il portale online e l’area personale MyINPS. Il documento può essere scaricato utilizzando il servizio dedicato

La Certificazione Unica 2026 risulta disponibile sul portale INPS tramite il servizio online dedicato "Certificazione Unica" e all’interno dell’area personale MyINPS. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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