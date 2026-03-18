Come la Russia sta aiutando l’Iran

Secondo un'inchiesta del Wall Street Journal, la Russia ha intensificato la condivisione di informazioni con l’Iran. Le autorità russe hanno fornito dati e supporto tecnico a Teheran, rafforzando la collaborazione tra i due paesi. Questa cooperazione si è manifestata attraverso scambi di intelligence e assistenza in ambiti strategici. La notizia rivela un incremento delle attività di supporto tra Mosca e Teheran.

Secondo un'inchiesta del Wall Street Journal ha aumentato la condivisione di informazioni di intelligence e di tecnologia militare: e si vede Secondo quanto riferito al Wall Street Journal da diversi funzionari rimasti anonimi, la Russia avrebbe iniziato a fornire immagini satellitari delle posizioni delle forze statunitensi in Medio Oriente, provenienti da una serie di satelliti gestiti dalla divisione aerospaziale dell’esercito russo, nota come VKS. Starebbe fornendo all’Iran anche componenti modificate per i droni Shahed, che servono a migliorare la loro comunicazione e precisione. Gli Shahed sono droni economici inventati dall’Iran che la Russia usa in Ucraina e che nel tempo ha perfezionato, iniziando anche a produrli in autonomia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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