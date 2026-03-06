La Russia sta aiutando l' Iran a colpire le forze Usa

Secondo quanto riportato dal Washington Post, la Russia avrebbe fornito all’Iran informazioni di intelligence utili per colpire le forze americane in Medio Oriente. La notizia evidenzia un coinvolgimento diretto di Mosca nel supporto alle attività di Teheran nella regione, mentre nessun dettaglio è stato ancora confermato ufficialmente dalle parti interessate. La situazione resta oggetto di attenzione internazionale.

A rivelarlo è il Washington Post, che cita tre diverse fonti: Mosca starebbe fornendo a Teheran informazioni di intelligence su navi e aerei americani La Russia ha un ruolo nel conflitto tra Stati Uniti e Iran? Secondo quanto rivelato dal Washington Post, Mosca starebbe fornendo aTeheran informazioni di intelligence utili per colpire le forze americane in Medio Oriente. L'intervento russo, 'certificato' da 3 diverse fonti interpellate dal quotidiano, dimostra che il conflitto è in rapida espansione, con il coinvolgimento di uno dei principali competitor nucleari degli Stati Uniti.

La Cina sta aiutando l'Iran con le immagini satellitari, come ha fatto con la RussiaMentre l’America ha quasi completato il suo gigantesco assetto in medio oriente per una potenziale operazione su larga scala contro l’Iran, secondo...

Gli STATI UNITI si PREPARANO a COLPIRE L'IRAN

