come i giornali dovrebbero tutelare i minori coinvolti in casi di cronaca

Dopo l’arresto di un giornalista accusato di pedofilia, si discute sulle modalità con cui i giornali devono tutelare i minori coinvolti nelle notizie di cronaca. La questione riguarda le linee guida da seguire per evitare di compromettere l’identità e la privacy dei minorenni durante la diffusione delle notizie. L’attenzione si concentra sulle pratiche da adottare per rispettare i diritti dei minori coinvolti.

Se ne parla dopo l’arresto di un giornalista accusato di pedofilia, di cui non è stata diffusa l’identità per proteggere le possibili vittime Negli ultimi giorni l’arresto di un giornalista e di una donna accusati di pedofilia ha attirato molte attenzioni: oltre a commentare il caso in sé e le gravi accuse mosse dalla procura di Roma, molte persone si sono chieste perché i giornali e in generale i media non abbiano pubblicato i nomi dell’uomo e della donna arrestati. Oltre alla presunzione d’innocenza, un principio che tuttavia viene spesso trascurato dai giornali, la ragione principale di questa premura riguarda le regole deontologiche che impongono di non diffondere informazioni che possano direttamente o indirettamente far risalire all’identità dei minori coinvolti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Su @Corriere e @repubblica (come in TV e su altri giornali mainstream per quanto ne so io) completamente assenti i rilevanti dati SIPRI sul commercio globale di #armi Certo: con elementi di realtà si dovrebbero mettere in dubbio certe retoriche e giustificazio x.com

Non ho mai creduto all’odio tra le città, se non un’antipatia sportiva, il calcio andrebbe vissuto sempre così, e tv e giornali dovrebbero riempirsi di queste cose e non di certo di cori stupidì o gesti anti sportivi. - facebook.com facebook