Amministratori di sostegno nei casi di barbonismo domestico | dal Comune un protocollo per tutelare i fragili

Il Comune di Bari ha recentemente firmato un protocollo di intesa dedicato all’amministrazione di sostegno, con particolare attenzione ai casi di barbonismo domestico e alla tutela delle persone fragili. Questo accordo mira a garantire un intervento coordinato e più efficace per tutelare i soggetti vulnerabili, promuovendo un approccio basato sulla collaborazione tra istituzioni e servizi di supporto.

Un protocollo d'intesa sul tema dell'amministrazione di sostegno, in particolare nei casi di ‘barbonismo domestico’ e di supporto alle persone fragili: è quanto siglato dalla Giunta comunale di Bari nei giorni scorsi. Il documento vedrà coinvolti anche Tribunale di Bari, Tribunale per i Minorenni di Bari, Ordine degli Avvocati di Bari, Procura della Repubblica del Tribunale di Bari e Comune di Bari. Il protocollo specifica ruoli, poteri, obblighi, responsabilità e diritti dell’amministratore di sostegno al fine di mettere in campo un sistema di protezione giuridica il più possibile efficace e integrato in favore delle persone vulnerabili sottoposte a questa particolare condizione giuridica, attraverso una forte collaborazione interistituzionale. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

