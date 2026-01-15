Colpo da mille euro in un negozio | fermate in fuga con gli articoli per la casa

Lo scorso 12 gennaio, a Pisa, due donne di 30 e 31 anni sono state arrestate dai carabinieri della sezione Radiomobile con l’accusa di furto aggravato in un negozio di articoli per la casa. L’episodio ha coinvolto un colpo da circa mille euro, fermato prima della fuga delle responsabili. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di recuperare la merce e di assicurare le due donne alla giustizia.

Due donne di 30 e 31 anni sono state arrestate nel pomeriggio dello scorso 12 gennaio dai carabinieri della sezione Radiomobile di Pisa, con l’accusa di furto aggravato in concorso.?L’operazione è scaturita da una segnalazione al Numero unico di emergenza (Nue 112), che ha permesso ai militari. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Pavese, ladri rubano in negozio di articoli sportivi, colpo anche in una casa a Gropello Cairoli Leggi anche: Fuga a tutta velocità a Cassino dopo un colpo da 100mila euro in un negozio di abbigliamento, 4 arresti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ruba vestiti per 130 euro nel negozio in centro a Milano: arrestato 21enne; Ladri al Fantic Store sulla Noalese, sparite due bici Bottecchia: «Colpo da 5mila euro»; Colpo notturno in gioielleria, furto da 100mila euro in via Legnano; Colpo in centro, bottino da mezzo milione di euro. Colpo da mille euro in un negozio: fermate in fuga con gli articoli per la casa - Due donne di 30 e 31 anni sono state arrestate nel pomeriggio dello scorso 12 gennaio dai carabinieri della sezione Radiomobile di Pisa, con l’accusa di furto aggravato in concorso. pisatoday.it

Pisa, tentano un colpo da mille euro in un negozio: fermate e arrestate due donne - I Carabinieri hanno arrestato a Pisa due donne, di 30 e 31 anni, colte in flagranza di reato per furto aggravato in concorso. gonews.it

Colpo da 200mila euro da Dior, furto studiato a tavolino: i ladri bucano il muro del negozio confinante - furto avvenuto nella boutique Dior di via degli Strozzi nella notte del 31 agosto. lanazione.it

Notte di Caos a Istanbul: Cosa è Successo tra Bar?? Bakta? e Ya?mur Yüksel?

Rapina farmacia del viale a provinciale Ha fruttato mille euro il colpo alla farmacia Ingo sul viale San Martino nei pressi di Villa Dante al rione Provinciale. Un uomo a mano armata è entrato nei locali e ha minacciato i titolari intimando la consegna del denaro c facebook

Aveva 23 anni e le mille passioni che si hanno alla sua età: il ciclismo, il mare, la moto. Sogni che si sono infranti proprio in sella alla sua due ruote sulla strada che collega Taranto a San Giorgio Jonico, dove Stefano Principale, sottufficiale della Marina, si è s x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.