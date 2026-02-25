I progetti di comunità rilanciano l’attività nei dodici quartieri

Il rilancio delle attività nei dodici quartieri deriva dall’avvio dei progetti di comunità, che coinvolgono attivamente i residenti. La causa è la creazione di consigli di quartiere più partecipativi, pronti a sviluppare iniziative condivise. In ogni quartiere, cittadini e volontari collaborano per identificare bisogni e soluzioni concrete. Questo processo di co-progettazione mira a rafforzare il senso di appartenenza e a migliorare la qualità della vita locale. I primi incontri si sono tenuti nelle zone centrali della città.

© Ilrestodelcarlino.it - "I progetti di comunità rilanciano l’attività nei dodici quartieri"

Il lavoro dei nuovi consigli di quartiere entra nel vivo con l’avvio di un percorso di co-progettazione partecipata finalizzato alla definizione dei Progetti di comunità nei dodici quartieri cittadini. "Questo nuovo percorso – commenta l’assessore ai quartieri Lorenzo Plumari – è finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte dei soggetti disponibili a prendere parte al percorso che condurrà alla stesura dei 12 progetti di comunità. Il percorso prevede incontri di co-progettazione e co-scrittura, un’analisi condivisa dei bisogni e delle risorse territoriali, la definizione di obiettivi e azioni comuni, l’individuazione degli impegni dei sottoscrittori e, infine, la validazione del progetto di quartiere, con un sostegno economico pari a 100 mila euro per il prossimo biennio”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Quartieri, parte la definizione di 12 Progetti di comunità: "L'obiettivo rispondere ai bisogni reali del territorio"Il progetto di comunità nasce dall'esigenza di affrontare i problemi concreti dei quartieri. 'La Casa nel parco' nella Biblioteca ex Rossani, attività e progetti: i sei progetti vincitori del bandoIl Comune di Bari ha annunciato i sei progetti vincitori del bando “La casa nel parco”, destinato a rivitalizzare gli spazi della ex Caserma Rossani. Temi più discussi: Comunità energetiche transfrontaliere: selezionati i progetti pilota; Manifestazione di interesse per la partecipazione ai percorsi di co-progettazione dei Progetti di Comunità nei quartieri di Cesena; Comunità energetiche, Roma Capitale prepara un bando da 800mila euro per 20 progetti; Quartieri, parte la definizione di 12 Progetti di comunità: L'obiettivo rispondere ai bisogni reali del territorio. Riabitare il Sud: Cilento e Sannio varano i progetti anti spopolamentoSono proprio loro, i piccoli Comuni del Mezzogiorno a più alto rischio di spopolamento, i primi a non rassegnarsi. A dimostrare, cioè, che è possibile «Riabitare ... ilmattino.it Comunità Energetiche Rinnovabili, sportelli per sbloccare i progetti nelle isole del Mediterraneo. Procida apripista in ItaliaGli helpdesk del progetto Life Islet supportano la nascita delle Cer nelle piccole isole del Mediterraneo semplificando iter, norme e scelte operative. Oltre alla nostra penisola sono attive in Croazi ... corriere.it Sei progetti di Servizio Civile finanziati a Santa Flavia: un’opportunità concreta per i giovani tra i 18 e i 29 anni e un investimento sulla comunità. Cultura, minori, valorizzazione del territorio e cura degli spazi urbani al centro delle iniziative. leggi tutto - facebook.com facebook