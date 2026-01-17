Colleferro Giovane aggredito da un gruppo di ragazzi mentre tenta di difendere la ragazza che era con lui I Carabinieri indagano in collaborazione con i colleghi di Fiuggi
Nella sera di giovedì 15 gennaio, a Colleferro, un giovane è stato aggredito da un gruppo di ragazzi mentre cercava di difendere una ragazza. L’incidente è avvenuto nell’area vicino alla movida. I Carabinieri stanno indagando sull’accaduto, collaborando con i colleghi di Fiuggi per accertare dinamiche e responsabilità. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e della comunità locale.
Aggressione a Colleferro: voleva solo difendere la sua ragazza (notizia in aggiornamento).
