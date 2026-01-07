Molesta una ragazza disabile sul treno fermato dai viaggiatori e arrestato dai carabinieri

Il 3 gennaio, a Castelfranco Emilia, un uomo di 39 anni di origine tunisina è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver molestato una ragazza disabile sul treno. L'intervento dei viaggiatori e l'intervento delle forze dell’ordine hanno permesso di fermare il comportamento inappropriato e garantire la sicurezza della vittima. La vicenda evidenzia l'importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per prevenire e contrastare episodi di violenza.

