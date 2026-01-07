Molesta una ragazza disabile sul treno fermato dai viaggiatori e arrestato dai carabinieri
Il 3 gennaio, a Castelfranco Emilia, un uomo di 39 anni di origine tunisina è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver molestato una ragazza disabile sul treno. L'intervento dei viaggiatori e l'intervento delle forze dell’ordine hanno permesso di fermare il comportamento inappropriato e garantire la sicurezza della vittima. La vicenda evidenzia l'importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per prevenire e contrastare episodi di violenza.
È finita con le manette ai polsi la serata di un 39enne di origine tunisina, arrestato dai Carabinieri di Castelfranco Emilia al termine di un grave episodio di violenza sessuale avvenuto la sera del 3 gennaio. Vittima dell'aggressione una ragazza disabile, costretta sulla sedia a rotelle, che ha. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
