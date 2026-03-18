Colazione di Lavoro al Quirinale con Mattarella e Meloni in vista del Consiglio Europeo

Al Quirinale, il presidente della Repubblica ha incontrato la presidente del Consiglio durante una colazione di lavoro in preparazione del Consiglio Europeo di Bruxelles. L'incontro si è svolto il 18 marzo 2026 e ha visto la partecipazione delle due istituzioni per discutere delle questioni imminenti. La riunione si è svolta in un clima formale e riservato, senza rivelare dettagli sui contenuti trattati.

"Amici", Maria De Filippi: "Gigi D'Alessio sarà tra i giudici". Si parte sabato 21 Rai: A "Farwest" questa sera intervista esclusiva ad Andrea Sempio. Il caso della famiglia del bosco, con l'intervento del vicepremier Matteo Salvini. (Agenzia Vista) Roma, 18 marzo 2026 Si è svolta al Quirinale la tradizionale colazione di lavoro presieduta dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in vista dell'imminente Consiglio Europeo di Bruxelles. Al tavolo, oltre al Presidente della Repubblica, era presente il vertice dell'esecutivo guidato dalla premier Giorgia Meloni, con tra gli altri, i ministri Tajani, Crosetto, Urso e i sottosegretari Mantovano e Fazzolari. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Colazione di Lavoro al Quirinale con Mattarella e Meloni in vista del Consiglio Europeo Articoli correlati Meloni incontra Mattarella in vista del Consiglio europeo. Crosetto: no a ricatto su HormuzLa politica, oggi la premier Meloni incontrerà il presidente Mattarella in vista del Consiglio europeo di domani mentre il ministro Crosetto in una... Leggi anche: Meloni e Crosetto al Quirinale per parlare con Mattarella Colazione di Lavoro al Quirinale con Mattarella e Meloni in vista del Consiglio Europeo Tutti gli aggiornamenti su Colazione di Lavoro al Quirinale con... Temi più discussi: Colazione per chi va al lavoro in bicicletta, ciclopatente per gli studenti; In corso al Quirinale colazione di lavoro con Mattarella e Meloni; Maltrattamenti nei ristoranti. Appunti per un futuro migliore dopo l’orrore del modello Noma; Una colazione per fare la differenza. Al Quirinale colazione di lavoro con Mattarella e MeloniE' in corso al Quirinale la tradizionale colazione di lavoro che precede le riunioni del Consiglio europeo a Bruxelles. Oltre al capo dello Stato Sergio Mattarella, per il governo sono presenti, tra ... ansa.it In corso al Quirinale colazione di lavoro con Mattarella e Meloni(ANSA) - ROMA, 18 MAR - E' in corso al Quirinale la tradizionale colazione di lavoro che precede le riunioni del Consiglio europeo A Bruxelles. notizie.tiscali.it MEDIO ORIENTE | E' in corso al Quirinale la tradizionale colazione di lavoro che precede le riunioni del Consiglio europeo A Bruxelles. Oltre al capo dello Stato Sergio Mattarella, per il governo sono presenti, tra gli altri, la premier Giorgia Meloni, i ministri Cro - facebook.com facebook