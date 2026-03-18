Gli arbitri e i rappresentanti dei club hanno deciso di interrompere la collaborazione riguardo alla pubblicazione dei dialoghi su Open Var, il sistema che permette di ascoltare le comunicazioni tra arbitro di campo, calciatori e varisti collegati da Lissone. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando un punto di svolta nelle modalità di gestione delle comunicazioni durante le partite.

Ora è ufficiale: arbitri da un lato e club dall'altro vogliono tornare indietro su Open Var, la pubblicazione dei dialoghi tra arbitro di campo, calciatori e varisti collegati da Lissone. Lo ha confermato il presidente Figc Gravina con una dichiarazione che rappresenta da un lato la difesa d'ufficio di Rocchi (foto) e dei suoi arbitri e dall'altro la denuncia del clima tossico intorno agli ultimi episodi discussi del campionato: «C'è un clima insopportabile rispetto agli arbitri. Apriremo una riflessione con l'Aia sui pro e contro di Open Var per la prossima stagione (quella attuale è blindata da un contratto, ndc). Da iniziale forma di trasparenza sta diventando oggetto di strumentalizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Clima tossico e strumentalizzazione: gli arbitri spengono i dialoghi

Articoli correlati

Leggi anche: Docenti schedati da giovani di FdI: "C’è un clima tossico nelle scuole"

Paolillo: vessato per anni, la lettera svela il clima tossico a TuriLa tragedia di Umberto Paolillo, assistente capo della polizia penitenziaria trovato senza vita a Turi nel febbraio 2021, ha riaperto ferite profonde...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Clima tossico

Argomenti discussi: Clima tossico e strumentalizzazione: gli arbitri spengono i dialoghi.

Clima tossico e strumentalizzazione: gli arbitri spengono i dialoghiDal 2026-27 niente più Open Var su Dazn. Il n.1 Figc Gravina: Impossibile eliminare il 100% degli errori Ora è ufficiale: arbitri da un lato e club dall'altro vogliono tornare indietro su Open Var, ... ilgiornale.it

Domenico, Clima tossico e intimidatorio: gli infermieri accusano OppidoIn una lettera successiva al trapianto andato male e indirizzata all’azienda sanitaria, lo staff del reparto contesta il primario ... napoli.repubblica.it