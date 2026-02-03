Docenti schedati da giovani di FdI | C’è un clima tossico nelle scuole

Cresce il malcontento tra gli insegnanti dopo che alcuni docenti sono stati schedati da giovani di Fratelli d’Italia. La protesta si allarga: ora anche nelle province di Modena, Ferrara, Forlì, Cesena e Faenza si registrano situazioni preoccupanti. I docenti parlano di un clima tossico nelle scuole e la preoccupazione tra gli insegnanti aumenta di giorno in giorno.

Docenti schedati, la protesta si allarga. La preoccupazione nel corpo insegnante, spiegano dalla Flc Cgil, è ormai sentita nelle varie provincie, dopo avere visto casi in Emilia, con Modena, finendo per avvicinarsi alla riviera con situazioni preoccupanti tra Ferrara, Forlì, Cesena e Faenza. Si tratta della "schedatura dei docenti a opera della giovanile di Fratelli d'Italia " cosa che "rappresenta una inaccettabile intimidazione e lesione della libertà di insegnamento. E' un atto di gravità assoluta e il direttore dell'Ufficio scolastico regionale deve spiegare" attacca Monica Ottaviani segretaria generale della Flc Cgil regionale.

