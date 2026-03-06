Paolillo | vessato per anni la lettera svela il clima tossico a Turi

La vicenda riguarda l’assistente capo della polizia penitenziaria trovato morto a Turi nel febbraio 2021. Una lettera resa pubblica rivela un clima tossico e vessatorio che avrebbe accompagnato gli ultimi anni della sua vita. La notizia ha riacceso il dibattito sul funzionamento del sistema penitenziario e sulle condizioni di lavoro degli agenti.

La tragedia di Umberto Paolillo, assistente capo della polizia penitenziaria trovato senza vita a Turi nel febbraio 2021, ha riaperto ferite profonde all’interno del sistema carcerario italiano. Mentre la Procura di Bari continua le indagini su possibili istigazioni al suicidio, il Ministero della Giustizia conferma il proprio impegno a collaborare per fare chiarezza. La madre della vittima e i colleghi descrivono un contesto lavorativo marcato da isolamento e pressioni sistemiche che hanno logorato l’agente. Le nuove ordinanze del Gip di Bari hanno disposto un ampliamento delle ricerche focalizzandosi sul clima tossico dell’istituto di Turi. Il Ministro Carlo Nordio ha risposto alle interrogazioni parlamentari ribadendo la necessità di proteggere la salute psicologica del personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu "Vessato per anni dai colleghi": il caso Paolillo scuote il Ministero. Nordio risponde sull'agente morto suicida a TuriIl caso di Umberto Paolillo, l'assistente capo della polizia penitenziaria trovato morto nella sua auto il 18 febbraio 2021 a Turi, resta una ferita... Le tensioni al Monaldi. Lettera contro il chirurgo: "Clima tossico in ospedale"NAPOLI Dopo i funerali di Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio scorso al Monaldi di Napoli, l’inchiesta della Procura accelera.