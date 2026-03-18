Clamoroso Marocco campione d’Africa al posto del Senegal! Accolto il ricorso 2 mesi dopo la finale

Il Marocco è stato dichiarato vincitore della Coppa d'Africa 2025, sostituendo il Senegal dopo un ricorso accolto due mesi dopo la finale. La decisione ha modificato il risultato originario e ha portato al riconoscimento del titolo per la squadra marocchina. La vicenda ha suscitato grande attenzione nel mondo del calcio africano e internazionale.

Il Marocco ha vinto la Coppa d'Africa 2025 al posto del Senegal. Clamoroso ribaltone a 2 mesi dal ricorso. Mané e compagni avevano abbandonato il campo per 10 minuti prima di rientrare e poi segnare il gol decisivo. Nel mezzo il famoso rigore fallito da Brahim Diaz. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Coppa d’Africa 2025, clamoroso ribaltone della CAF! Il Senegal perde a tavolino, Marocco campione. Cos’è successoFulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio... Leggi anche: Coppa d’Africa, stasera a Rabat la finale Marocco-Senegal: Nigeria batte Egitto nella finale per il 3° posto Coppa d'Africa al Senegal, la ricostruzione di quello che è successo nel finale | Sky Calcio Club Contenuti e approfondimenti su Clamoroso Marocco campione d'Africa al... Clamoroso, Marocco campione d’Africa al posto del Senegal! Accolto il ricorso 2 mesi dopo la finaleIl Marocco ha vinto la Coppa d’Africa 2025 al posto del Senegal. Clamoroso ribaltone a 2 mesi dal ricorso. Mané e compagni avevano abbandonato il campo per 10 minuti prima di rientrare e poi segnare ... fanpage.it Coppa d’Africa 2025, la CAF ribalta tutto! Il Senegal perde a tavolino, Marocco campione. Cos’è successoCoppa d’Africa 2025, la CAF ribalta tutto! Il Senegal perde a tavolino, Marocco campione. Cos’è successo Il mondo del calcio internazionale è sotto shock per una notizia che ha del clamoroso. Il Maroc ... calcionews24.com