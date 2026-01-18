Coppa d’Africa stasera a Rabat la finale Marocco-Senegal | Nigeria batte Egitto nella finale per il 3° posto

Questa sera alle ore 20:00 a Rabat si disputa la finale della Coppa d'Africa tra Marocco e Senegal. Nella giornata di ieri, la Nigeria ha conquistato il terzo posto battendo l’Egitto. L’evento rappresenta un momento importante per il calcio africano, con le due squadre in cerca di vittoria e prestigio nel torneo continentale.

Sono 1.131 i giorni che separano il Marocco dalla semifinale disputata in coppa del Mondo alla finale in coppa d’Africa di questa sera. Cinquanta invece, gli anni trascorsi dall’ultimo successo nella competizione. Stasera, ore 20.00, a Rabat, davanti al suo pubblico, il Marocco vuole scrivere la storia nella finalissima contro il Senegal. Un intero continente, ma soprattutto due popoli, quello marocchino e quello senegalese, saranno con il fiato sospeso questa sera per 90 minuti, pronti ad assistere alla finale della coppa d’Africa. La vetrina in cui si gioca è quella di Rabat, in Marocco, la nazione che ospita questa edizione del torneo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Nigeria Marocco 2-3 dcr, rigori decisivi! Sbaglia anche l’ex Milan Chukwueze, Hakimi e compagni in finale di Coppa d’Africa contro il Senegal

La semifinale di Coppa d’Africa tra Nigeria e Marocco si è conclusa ai rigori, con il Marocco che ha vinto 3-2 dopo il pareggio 2-2 nei tempi regolamentari. Anche l’ex Milan Chukwueze ha sbagliato il rigore decisivo. La finale vedrà affrontarsi il Marocco e il Senegal, che ha superato l’Egitto. Un match che assegnerà il titolo continentale, con entrambe le squadre determinate a conquistare il trofeo.

Egitto-Nigeria, finale 3 e 4 posto Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

L'incontro tra Egitto e Nigeria, valido per il terzo e quarto posto della Coppa d’Africa 2025, rappresenta l’ultima occasione per le due nazionali di chiudere il torneo con un risultato positivo. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità di visione della partita, che si svolge dopo le eliminazioni dalle fasi finali. Un match che, pur non decidendo il vincitore assoluto, offre comunque un’importante opportunità di riscatto.

