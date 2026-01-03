Crans-Montana Galbiati Niguarda | Andamento clinico positivo messaggio di fiducia

L’andamento clinico dei sette pazienti ricoverati al Niguarda di Crans-Montana, secondo il dottor Galbiati, è positivo. I parametri respiratori, metabolici e circolatori si mantengono stabili e in miglioramento, indicando una fase iniziale favorevole. Questo rappresenta un messaggio di fiducia sulla gestione clinica e lo stato di salute dei pazienti, confermando l’efficacia delle cure in corso.

"Dal punto di vista clinico, la situazione dei sette pazienti ricoverati al Niguarda è buona. I parametri respiratori, metabolici e circolatori stanno andando bene in tutti: sono gli aspetti decisivi nelle primissime fasi". Lo spiega Filippo Galbiati, direttore della Medicina d'urgenza e Pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, aggiornando sulle condizioni dei ragazzi coinvolti nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana e trasferiti a Milano. "Il secondo fronte, nei prossimi giorni, sarà curare al meglio le ustioni e prevenire le infezioni. Per la parte clinica di nostra competenza, quella che riguarda noi rianimatori e che nell'immediato è cruciale, l'andamento è positivo.

