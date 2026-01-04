M5S Taranto contro Iaia | Propaganda sui progetti CIS Taranto senza risorse lavoro e sicurezza

Il M5S di Taranto critica l’on. Dario Iaia, accusandolo di utilizzare la propaganda sui progetti CIS, mentre la città avrebbe bisogno di risorse concrete per lavoro e sicurezza. Tarantini Time Quotidiano evidenzia come Iaia sembri sfuggire alle sue responsabilità politiche, concentrandosi su comunicazioni che non affrontano i reali problemi di Taranto. La questione rimane centrale nel dibattito locale, tra promesse e bisogni concreti della comunità.

Tarantini Time Quotidiano “Ancora una volta l’on. Dario Iaia elude le responsabilità politiche del Governo Meloni e preferisce rifugiarsi nella propaganda”. Si apre con parole nette la presa di posizione del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Taranto, che in una nota attacca il deputato di maggioranza per la gestione e la comunicazione sui progetti del CIS per la Città Vecchia e per la situazione dei lavoratori ex Isola Verde. Secondo il Movimento, mentre “centinaia di lavoratori ex Isola Verde sono stati lasciati senza alcun sostegno al reddito”, l’onorevole Dario Iaia continuerebbe a presentare “un elenco di progetti CIS per la Città Vecchia come se fossero il frutto dell’azione dell’attuale Governo”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - M5S Taranto contro Iaia: “Propaganda sui progetti CIS, Taranto senza risorse, lavoro e sicurezza” Leggi anche: Taranto, consiglio comunale: no al ricorso contro l’Aia per l’ex Ilva La proposta era stata presentata da M5S Leggi anche: Errica Telmo (UGL Salute Taranto): “Un pacco di Natale vuoto per i lavoratori dell’ASL Taranto” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Maiorino (M5s): “Noi garantisti anche con Hannoun. La destra è ipocrita” - La senatrice del M5s si difende dalle accuse di "poca attenzione" sulla vicenda del presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia accusato di finanziare Hamas. ilfoglio.it

Pedullà(M5s),pressioni Meloni a Weber contro missione in Italia? - "Con un precedente pericoloso, la Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo ha bloccato il gruppo di lavoro sull'attuazione dello stato di diritto della Commissione Libe e ha impedito una ... ansa.it

Turco (M5s), 'dati Inps choc, Taranto abbandonata' - Ora serve un Piano straordinario di riconversione economica, sociale e culturale". ansa.it

“Questa gara rappresenta un ulteriore passo avanti per il rilancio di Taranto e della città vecchia in particolare. Piazza Fontana è un luogo iconico dell’isola grande ed è una delle porte di accesso alla stessa – afferma Iaia – Invitalia ha formalizzato la pubblica - facebook.com facebook

