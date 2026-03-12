Volterra comics e memorial Bud Spencer

Il Volterra Comics and Fantasy si avvicina, con l’evento che si terrà a breve nella città toscana. La manifestazione prevede esposizioni, incontri e attività dedicate al mondo del fumetto e del fantasy. Tra le novità di quest’anno ci sono alcune iniziative speciali legate anche al Memorial Bud Spencer, che si svolgerà in concomitanza. L’appuntamento è fissato per il fine settimana.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Conto alla rovescia per il Volterra Comics and Fantasy, che quest'anno porterà delle importanti novità. L'evento cresce e vuole espandersi anche in Via Gramsci, allargando il circuito del festival lungo le vie del centro. Sabato 23 maggio sarà dedicata al mistero, ai vampiri, ma anche alla musica rock e metal, a conferma dell'indole "dark" di Volterra. Domenica 24 invece sarà la giornata dedicata al Memorial Bud Spencer, con allestimenti ad hoc e in particolare il live della band "I love 1k band" i quali eseguiranno le colonne sonore dei film di Bud & Terence. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Rete 4, l'eterno trionfo di Bud Spencer e Terence Hill Carlo Pedersoli: “Mio nonno Bud Spencer un grandissimo. L’ho onorato con la canzone di Trinità”Ospite dell’ultima puntata di OA Focus, il programma condotto da Alice Liverani sulla pagina YouTube di OA Sport, è stato Carlo Pedersoli.