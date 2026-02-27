Cinecittà World | al via selezioni per oltre 200 nuove figure professionali per stagione 2026

Cinecittà World ha annunciato l’apertura delle selezioni per oltre 200 nuove assunzioni in vista della stagione 2026. Le candidature saranno raccolte a partire da sabato 21 marzo, con l’obiettivo di rafforzare il team che gestirà le attività del parco divertimenti durante il prossimo anno. La richiesta riguarda diverse figure professionali e le selezioni si svolgeranno nei prossimi mesi.

(Adnkronos) – Cinecittà World apre le selezioni per oltre 200 nuove figure professionali in vista della stagione 2026, al via da sabato 21 marzo. L’appuntamento è per il 28 marzo con il Job Talent Day, la giornata dedicata alla selezione del personale, che consente ai candidati di sostenere colloqui direttamente nel Parco divertimenti del cinema. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Opportunità di lavoro nel periodo natalizio, Maw avvia nuove selezioni: le figure ricercateL'agenzia di lavoro Maw avvia nuove selezioni per opportunità di lavoro in Abruzzo e Molise nel periodo natalizio. MagicLand apre le selezioni per la stagione 2026: oltre 400 posti di lavoro disponibiliMagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia, avvia ufficialmente la campagna di recruiting per la stagione 2026, annunciando... Una selezione di contenuti sullo stesso tema. Temi più discussi: I Hate Models - Rome; Cinecittà World assume: oltre 200 posizioni aperte per la stagione 2026; Il Martedì Grasso chiude il Carnevale 2026: 1,2 miliardi tra viaggi e acquisti. Cinecittà World: al via selezioni per oltre 200 nuove figure professionali per stagione 2026Cinecittà World apre le selezioni per oltre 200 nuove figure professionali in vista della stagione 2026, al via da sabato 21 marzo. L’appuntamento è per il 28 marzo con il Job Talent Day, la giornata ... adnkronos.com Cinecittà World apre le selezioni: 200 posti di lavoro per la stagione 2026Cinecittà World apre le selezioni per oltre 200 nuove figure professionali in vista della stagione 2026. Sabato 28 marzo presso il parco divertimenti di Castel Romano si terrà il Job Talent Day, una g ... romatoday.it Cinecittà World abbiamo gite giornaliere e weekend contattaci su WhatsApp 351 528 9436 - facebook.com facebook Cinecittà World apre le selezioni: 200 posti di lavoro per la stagione 2026 ift.tt/UXv1SYa x.com