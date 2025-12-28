Spalletti dopo Pisa Juventus | Zhegrova? Ha avuto la febbre ha fatto bene Nel primo tempo sotto ritmo poi abbiamo fatto la partita Loro non fortunatissimi
Spalletti, allenatore della Juventus, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il successo per 2-0 sul campo del Pisa. Le sue parole Dopo la vittoria per 2-0 contro il Pisa, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport. Una gara non semplice, soprattutto nella prima parte, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Gasperini dopo Roma Inter: «Un episodio ha deciso la partita, ma abbiamo fatto bene»
Leggi anche: Gasperini analizza nel post gara di Roma Inter: «Un episodio ha determinato la partita, ma noi abbiamo comunque fatto bene»
Pisa-Juve: la probabile formazione di Spalletti tra turnover, dubbi e ballottaggi; Juventus, due dubbi per Spalletti verso il Pisa: Conceição e McKennie non al top, torna Koopmeiners; Pisa-Juventus: probabili formazioni, orario, dove vederla. Spalletti punta su David, Gilardino senza Nzola; Juve, la scalata di Spalletti verso la vetta passa da Pisa.
La Juve non si ferma, a Pisa messaggio al campionato: Kalulu-Yildiz, Spalletti secondo per una notte - Sette vittorie nelle ultime otto partite per Spalletti e un saluto al 2025, almeno per una notte, al secondo posto assoluto: sembrava un miraggio solo meno di due mesi fa, Luciano ha ribaltato la ... tuttosport.com
Serie A, Pisa-Juventus 0-2: Kalulu e Yildiz regalano il terzo successo di fila a Spalletti - Gilardino recrimina per la traversa di Moreo e il palo di Tramoni ... msn.com
Pagina 2 | Dove vedere Pisa-Juve in tv? Dazn o Sky, orario - Tutto quello che c'è da sapere sulla partita della Cetilar Arena: le formazioni ufficiali di Gilardino e Spalletti ... corrieredellosport.it
. @juventusfc, le parole di Spalletti dopo la vittoria contro il Pisa x.com
Il contributo di Gleison Bremer in difesa non passa inosservato: c'è una Juve con e una Juve senza il brasiliano Il difensore è tornato a disposizione di Spalletti dopo un inizio di stagione complicato dagli infortuni La sua assenza si è fatta sentire, soprattutt - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.