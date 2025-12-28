Spalletti dopo Pisa Juventus | Zhegrova? Ha avuto la febbre ha fatto bene Nel primo tempo sotto ritmo poi abbiamo fatto la partita Loro non fortunatissimi

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti, allenatore della Juventus, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il successo per 2-0 sul campo del Pisa. Le sue parole Dopo la vittoria per 2-0 contro il Pisa, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport. Una gara non semplice, soprattutto nella prima parte, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

spalletti dopo pisa juventus zhegrova ha avuto la febbre ha fatto bene nel primo tempo sotto ritmo poi abbiamo fatto la partita loro non fortunatissimi

© Calcionews24.com - Spalletti dopo Pisa Juventus: «Zhegrova? Ha avuto la febbre, ha fatto bene. Nel primo tempo sotto ritmo, poi abbiamo fatto la partita. Loro non fortunatissimi»

Leggi anche: Gasperini dopo Roma Inter: «Un episodio ha deciso la partita, ma abbiamo fatto bene»

Leggi anche: Gasperini analizza nel post gara di Roma Inter: «Un episodio ha determinato la partita, ma noi abbiamo comunque fatto bene»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Pisa-Juve: la probabile formazione di Spalletti tra turnover, dubbi e ballottaggi; Juventus, due dubbi per Spalletti verso il Pisa: Conceição e McKennie non al top, torna Koopmeiners; Pisa-Juventus: probabili formazioni, orario, dove vederla. Spalletti punta su David, Gilardino senza Nzola; Juve, la scalata di Spalletti verso la vetta passa da Pisa.

spalletti dopo pisa juventusLa Juve non si ferma, a Pisa messaggio al campionato: Kalulu-Yildiz, Spalletti secondo per una notte - Sette vittorie nelle ultime otto partite per Spalletti e un saluto al 2025, almeno per una notte, al secondo posto assoluto: sembrava un miraggio solo meno di due mesi fa, Luciano ha ribaltato la ... tuttosport.com

spalletti dopo pisa juventusSerie A, Pisa-Juventus 0-2: Kalulu e Yildiz regalano il terzo successo di fila a Spalletti - Gilardino recrimina per la traversa di Moreo e il palo di Tramoni ... msn.com

spalletti dopo pisa juventusPagina 2 | Dove vedere Pisa-Juve in tv? Dazn o Sky, orario - Tutto quello che c'è da sapere sulla partita della Cetilar Arena: le formazioni ufficiali di Gilardino e Spalletti ... corrieredellosport.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.