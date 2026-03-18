Dopo la morte di Ali Larijani in seguito a un attacco aereo israeliano, si apre il dibattito su chi possa succedergli come segretario del Consiglio di Sicurezza iraniano. Larijani era considerato una figura chiave nel panorama politico del paese, e ora si cerca di capire chi potrebbe assumere il suo ruolo. La questione riguarda le potenziali figure di spicco che potrebbero essere chiamate a ricoprire questa posizione.

L’attacco aereo israeliano che ha ucciso Ali Larijani ha eliminato uno dei più esperti e influenti strateghi politici dell’ Iran, che in qualità di segretario del Consiglio supremo per la Sicurezza nazionale era al centro del processo decisionale in materia di guerra, diplomazia nucleare e alleanze internazionali. Pe quanto proveniente da una prestigiosa famiglia clericale, Larijani non era un leader religioso. Ma, fedelissimo di Ali Khamenei, proprio dall’ayatollah aveva ricevuto l’incarico di garantire la sopravvivenza della teocrazia. Secondo gli analisti, negli ultimi mesi aveva concentrato nelle sue mani un enorme potere all’interno del regime, che non era stato intaccato (anzi) dalla nomina di Mojtaba Khamenei come nuova Guida Suprema. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Chi potrebbe prendere il posto di Larijani come segretario del Consiglio di Sicurezza iraniano

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