Chi è Ali Larijani il segretario del Consiglio di Sicurezza iraniano dato per morto da Israele

Ali Larijani, segretario del Consiglio di Sicurezza iraniano, è stato dato per morto da Israele. Per anni, è stato riconosciuto come una delle figure più pragmatiche e influenti dell’establishment iraniano. La notizia circola tra fonti israeliane, ma non sono stati forniti dettagli ufficiali sulla sua condizione o eventuali circostanze che riguardano questa informazione.

Per anni considerato una delle figure più pragmatiche e influenti dell’establishment iraniano, Ali Larijani – che Israele sostiene di aver ucciso – era tornato di recente al centro della scena politica come segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, assumendo un ruolo di primo piano nella gestione del confronto tra Stati Uniti, Israele e Iran. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato di averlo «eliminato» nel corso della notte. Dopo le sue affermazioni, dall’Iran è stato diffuso un messaggio attribuito a Larijani: nel testo, scritto, l’ex dirigente rende omaggio ai militari della Marina caduti, indicandoli come simbolo del sacrificio nazionale nel contesto del conflitto. 🔗 Leggi su Open.online

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Di chi è Ali Larijani e del suo potere nel regime iraniano ne avevamo parlato qui: x.com