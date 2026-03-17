Ali Larijani, attuale segretario del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale dell’Iran, ha dichiarato di aver appena ricevuto notizia dal capo di stato maggiore riguardo a una presunta morte, segnalata da Israele. La comunicazione riguarda una situazione ancora non ufficialmente confermata e riguarda le recenti tensioni tra i due paesi. Larijani non ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda.

«Sono appena stato informato dal capo di stato maggiore che il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale Larijani e il capo dei Basij sono stati eliminati questa notte e si sono uniti al capo del programma di annientamento Khamenei e a tutti i criminali dell’asse del male nelle profondità dell’inferno». Con queste parole, il Ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha annunciato che il capo della sicurezza iraniana, Ali Larijani, sarebbe stato ucciso questa notte, in un raid aereo. L’ Iran si è affrettato a smentire la notizia, pubblicando un messaggio del Segretario del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale che, tuttavia, non ha convinto del tutto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ali Larijani: chi è il Segretario del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale dell’Iran, dato per morto da Israele

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