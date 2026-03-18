Durante la notte degli Oscar, mentre Los Angeles festeggiava con le premiazioni, l’attore ha scelto di partire per Kiev, dove ha partecipato a un evento. Gli ucraini lo hanno ricompensato consegnandogli una statuetta speciale. Sean Penn non era presente alla cerimonia a Los Angeles, ma si trovava in Ucraina in un momento diverso.

M entre Los Angeles brindava alla notte più glamour del cinema mondiale, Sean Penn era a Kiev. Non per una ripresa. E neanche per girare un documentario: semplicemente per stare vicino all’Ucraina, come fa da quattro anni. E così, il suo terzo Oscar, vinto come miglior attore non protagonista per Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, lo ha ritirato qualcun altro. Sul palco del Dolby Theatre, Kieran Culkin ha detto con un sorriso: «Sean Penn non poteva essere qui stasera – o non voleva – quindi ritiro il premio al suo posto». Ma in Ucraina hanno deciso comunque di premiarlo con una statuetta speciale. Sean Penn, filmografia di un antidivo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Chi ha seguito la notte degli Oscar lo sa, l'attore ha disertato per volare a Kiev. E gli ucraini lo hanno ringraziato con una statuetta speciale

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