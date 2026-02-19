Diciassettenne investito sul marciapiede è gravissimo gli amici | Quell' auto ci ha sfiorati poi lo ha travolto Lo abbiamo visto volare in aria

Un diciassettenne è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito mentre passeggiava sul marciapiede a Campo San Martino, in provincia di Padova. Secondo le testimonianze, l’auto sfrecciava a circa 120 kmh e ha quasi sfiorato alcuni amici prima di travolgere il ragazzo. L’auto, dopo aver perso il controllo, si è ribaltata e si è fermata a circa 180 gradi dalla posizione iniziale. Gli amici hanno assistito alla scena e hanno visto il giovane volare in aria, mentre il veicolo si è schiantato contro il marciapiede.

CAMPO SAN MARTINO (PADOVA) - «L'auto correva, 100-120 km orari, diretta verso Arsego. Il veicolo è sbandato sulla destra colpendo il marciapiede, si è girato di 180 gradi invadendo la corsia opposta, salendo sopra al marciapiede, evidenti i segni degli pneumatici sull'asfalto. Ha percorso una quindicina di metri. Noi due ci siamo spostati all'indietro, l'auto ci ha sfiorati, ma il nostro amico che era il più esterno, non ha potuto fare nulla ed è stato travolto. Lo abbiamo visto volare e roteare in aria. Poi è caduto tra il cartello e la siepe rimanendo bloccato come in una morsa, con la testa riversa all'indietro». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

