Joe Kent, responsabile del Centro per l’antiterrorismo americano, ha annunciato le sue dimissioni dichiarando di non poter più sostenere la guerra in Iran. La sua decisione arriva dopo aver espresso dubbi sulla minaccia rappresentata dal paese e sulla linea adottata dall’amministrazione. La sua uscita dal ruolo si è verificata in un momento di crescente attenzione internazionale sulle tensioni tra Stati Uniti e Iran.

Joe Kent, il capo del Centro per l’antiterrorismo americano, si dimette. “ Non posso in buona coscienza sostenere la guerra in Iran. L’Iran non rappresentava una minaccia imminente per il nostro Paese ed è chiaro che questa guerra è stata iniziata per la pressione di Israele e della sua potente lobby americana”, afferma Kent in una nota pubblicata sul suo account su X. Il capo del centro antiterrorismo conclude esplicitando la sua posizione e invitando il presidente Trump a una riflessione: “ Come veterano che ha partecipato a 11 missioni di combattimento e come marito Gold Star che ha perso la mia amata moglie Shannon in una guerra costruita da Israele, non posso sostenere l’invio della prossima generazione a combattere e morire in una guerra che non porta alcun beneficio al popolo americano né giustifica il costo in vite americane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Joe Kent, il capo del Centro per l’antiterrorismo americano che si è dimesso: “L’Iran non era una minaccia”

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