Joe Kent, ex capo dell’anti-terrorismo negli Stati Uniti, si è dimesso dall’incarico e ha recentemente dichiarato che l’Iran non rappresentava una minaccia immediata. Le sue affermazioni si concentrano sul ruolo delle pressioni di Israele nella decisione di entrare in guerra. Il presidente degli Stati Uniti ha invece espresso soddisfazione per le ultime evoluzioni.

«Dopo averci riflettuto a lungo, ho deciso di dimettermi dalla carica di direttore del Centro nazionale antiterrorismo, con effetto immediato. In coscienza, non posso sostenere la guerra in corso in Iran. L'Iran non rappresentava una minaccia imminente per la nostra nazione ed è chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni esercitate da Israele e dalla sua potente lobby americana». Con questo messaggio su X, Joe Kent, capo del Centro per l'antiterrorismo americano, ha dato oggi le sue dimissioni. Uno scossone per l'amministrazione di Donald Trump, che, naturalmente, si è affrettata a liquidare tutto, come un successo più che come una sconfitta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Chi è Joe Kent, il Rambo che si è dimesso da capo dell'antiterrorismo Usa e che ora accusa Trump: «L'Iran non era una minaccia imminente»

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