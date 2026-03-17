Nella notte, Israele ha annunciato di aver colpito e ucciso Ali Larijani, considerato una figura chiave del regime iraniano e un elemento importante per la sicurezza nazionale della Repubblica Islamica. Larijani era noto per il suo ruolo di rilievo nel governo iraniano e per la sua partecipazione nelle tensioni con Tel Aviv e gli Stati Uniti. L’attacco ha coinvolto un'operazione militare nella capitale iraniana.

Israele dichiara di aver colpito e ucciso nella notte Ali Larijani, uomo forte del regime iraniano e figura chiave per la sicurezza nazionale della Repubblica Islamica in guerra contro Tel Aviv e gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Israel Katz, sottolineando che Israele ha preso di mira “la testa del serpente” del mortale nemico. L’Iran non conferma la sua morte né quella della scomparsa del leader della milizia Basij, Gholamreza Soleimani, che sarebbe stato preso di mira nel medesimo raid contro l’uomo forte del regime. I’ve met Ali Larijani several times over the years. Yes, he was a top figure in a nasty regime. But he always seemed clever and reasonable — the kind of person you might want to negotiate a peace deal with. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Ucciso l’uomo forte di Teheran: Ali Larijani morto nei raid israeliani

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Channel 12 annuncia che il capo del Consiglio supremo di sicurezza iraniano Ali Larijani è stato ucciso in un raid israeliano e dai condomini altissimi si levano grida di gioia. Questo il clima nel quartiere Chitgar, nella zona nord ovest di Teheran. Grida dagli a x.com

Chi è Ali Larijani, ucciso nella notte secondo fonti israeliane: ex Guardiano della rivoluzione, figura di primo piano nei colloqui sul nucleare e fedelissimo di Khamenei. - facebook.com facebook