Chi comanda ora in Iran? Uccisi Larijani e Soleimani e senza Khamenei spunta il falco Vahidi

In Iran, il potere sembra essere in evoluzione dopo l’eliminazione di figure chiave come Larijani e Soleimani. Recentemente si è affiancato un nuovo protagonista, il generale Vahidi, noto per le posizioni più dure. La leadership attuale appare frammentata, con cambiamenti significativi nelle gerarchie militari e politiche, mentre la figura di Khamenei non sembra più avere il ruolo dominante di un tempo.

Roma, 18 marzo 2026 – Con l’ uccisione del comandante dell’unità Basij, Gholamreza Soleimani, e soprattutto del segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, Ali Larijani – confermata in serata da parte di Teheran –, appare sempre più probabile che l’asse del potere nella Repubblica islamica sia passato nelle mani dei pasdaran. E tra questi emerge la figura del loro capo, Ahmad Vahidi, l’uomo che in questo momento tiene le redini sia del sistema governativo sia delle operazioni militari. Cosi' Usa e Israele stanno demolendo i vertici politico-militari dell'Iran Una deriva, legata all’uccisione di Larijani, che non solo elimina... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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