Nell'arco del diciottesimo giorno di conflitto in Medio Oriente, l'IDF annuncia di aver ucciso due figure di rilievo del regime iraniano, Larijani e Soleimani. Nel frattempo, si è verificato un attacco all'ambasciata statunitense a Baghdad. Il leader iraniano Khamenei ha dichiarato che non è il momento per la pace. La situazione resta tesa e in evoluzione.

"Nel diciottesimo giorno di guerra in Medio Oriente Israele uccide altri due pezzi da novanta del regime iraniano. Eliminati nei raid notturni su Teheran il potente segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale Ali Larijani e il comandante dei Basij Gholamreza Soleimani. A confermarlo è stato il ministro della Difesa israeliano Katz. Larijani era considerato l'uomo più influente del regime e il leader di fatto della Repubblica islamica dopo la morte di Khamenei padre. Netanyahu intanto ha richiamato Dermer per trattare con il Libano. L'ex ministro e negoziatore israeliano ha ammesso di essere stato incaricato di condurre i negoziati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Idf: "Uccisi in Iran Larijani e Soleimani". Attacco all'ambasciata Usa di Baghdad. Khamenei: "Non è il momento per la pace

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