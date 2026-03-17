Guerra in Iran Israele | Uccisi Larijani e comandante Soleimani Khamenei | Non è il momento per la pace

Il ministro della Difesa israeliano ha confermato che in Iran sono stati uccisi Larijani e il comandante Soleimani. La notizia è stata riportata dai media locali, senza ulteriori dettagli sulle circostanze degli attacchi. Il leader iraniano ha dichiarato che ora non è il momento per la pace, mentre le fonti israeliane confermano le operazioni militari.

TEHERAN – Il capo del Consiglio di sicurezza iraniano Ali Larijani e il capo dei Basij Gholam Reza Soleimani, sono stati uccisi in un raid israeliano condotto la notte scorsa. Lo ha confermato il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, secondo quanto riferiscono i media locali. Larijani è stato ucciso mentre si nascondeva in un rifugio insieme al figlio, riferisce la tv israeliana Channel 12. Continuano intanto gli attacchi di Teheran, con la Guida Suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, che afferma che “non è il momento giusto per la pace” e Stati Uniti ed Israele devono essere sconfitti. Una persona è morta ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dopo essere stata colpita dai detriti di un missile lanciato dall’Iran e intercettato dalla difesa aerea emiratina. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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