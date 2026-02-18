Weather Report per ’Racconta un vinile’

Il tempo brutto ha portato un calo delle visite alla libreria Qb di piazza Pacciardi, dove oggi torna l’appuntamento con “Racconta un vinile”. L’evento, previsto per le 17, coinvolge appassionati di musica in cerca di scoperte tra le copertine e i suoni dei dischi in vinile.

Torna ’Racconta un vinile’ e l’ospite di oggi nella libreria ’Qb’ di piazza Pacciardi (inizio alle 17.30) è Raffaele Toninelli, contrabbassista dei Musica da Ripostiglio, che parlerà di ’ Heavy Weather ’, ottavo disco dei Weather Report. Pubblicato nel 1977, ’Heavy Weather’ non è solo l’album di maggior successo commerciale dei Weather Report, ma rappresenta un vero e proprio spartiacque nella storia della musica contemporanea. In un’epoca di grandi sperimentazioni, questo disco è riuscito nell’impresa di unire la complessità dell’improvvisazione jazz alla freschezza melodica del pop e del rock, diventando un punto di riferimento imprescindibile per generazioni di musicisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

