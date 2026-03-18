Sono state pubblicate le prime foto di Checco Zalone e Valentina Liguori insieme, confermando la loro relazione. Zalone, comico e attore molto conosciuto in Italia, appare sorridente accanto a Liguori, che è una giornalista. Le immagini mostrano i due mentre si scattano una foto durante un evento pubblico, senza altre dettagli sulla loro relazione.

Checco Zalone è uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo italiano. Pochi dubbi in merito. Partito da Zelig, ha saputo costruire un vero e proprio impero, puntando unicamente su di sé. Ogni cosa che tocca si trasforma in oro ma, nonostante l’enorme visibilità, ha sempre tentato di porre la propria vita privata sotto i riflettori. Dopo la separazione dalla sua ex compagna, Mariangela Eboli, tutto questo però è cambiato. Checco Zalone e la nuova fidanzata. Non è mutato l’atteggiamento dell’attore, comico e regista, sia chiaro. Dal canto suo la riservatezza continua a essere qualcosa di imprescindibile. A essere cambiato è l’atteggiamento della stampa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Checco Zalone e Valentina Liguori, ora è ufficiale: prime foto di coppia

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