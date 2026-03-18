Checco Zalone è stato paparazzato mentre trascorre del tempo con Valentina Liguori, confermando così la loro frequentazione. Le foto mostrano i due insieme in momenti di vita quotidiana, senza ulteriori dettagli sulla loro relazione. La presenza di immagini pubbliche di Zalone con Liguori è stata confermata da fonti vicine ai protagonisti.

Si era già parlato della nuova fiamma di Checco Zalone ma oggi c'è anche una prova visiva: il comico è stato paparazzato mentre trascorre attimi di vita quotidiana in compagnia di Valentina Liguori Si è già parlato del nuovo amore diChecco Zalonema oggi c’è qualcosa in più. L’attore da incassi record è statofotografato con Valentina Liguori,sua fiamma attuale, per la prima volta. A paparazzarli è statoChiche li mostra mentretrascorrono del tempo insieme a Roma tra pranzo e faccende di vita quotidiana. Questi scatti non farebbero che confermare la relazione tra il comico e la ex modella. Per Luca Medici, in arteChecco Zalone, sembra proprio essere un periodo tutto rose e fiori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Checco Zalone, le foto dell’amore con Valentina Liguori

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