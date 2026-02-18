checco zalone la nuova compagna sarebbe valentina liguori

Checco Zalone ha trovato una nuova compagna, Valentina Liguori, dopo le voci di una relazione con una collega. Secondo Gabriele Parpiglia, l’attore e comico ha deciso di mantenere privata la sua vita sentimentale, lontano dai riflettori. Valentina Liguori, giornalista e influencer, sarebbe stata vista insieme a Zalone durante una cena in un ristorante romano. La coppia si frequenterebbe da alcune settimane, confermando le indiscrezioni che circolano tra amici e conoscenti. La loro relazione resta comunque ancora poco nota al pubblico.

"L'uomo dei record del cinema ha trovato l’amore e non è la collega di cui si è scritto in passato" scrive Gabriele Parpiglia riferendosi a Checco Zalone e lanciando l'indiscrezione circa la nuova compagna Per parecchio tempo si è parlato di un possibile flirt tra Checco Zalone e Virginia Raffaele ma oggi abbiamo un altro nome. Secondo un’indiscrezione di Gabriele Parpiglia, la nuova compagna del comico pugliese sarebbe Valentina Liguori, ex del calciatore della nazionale Gianluca Zambrotta, campione del mondo nel 2006. I due sarebbero stati avvistati a Roma lo scorso fine settimana. Checco Zalone e Valentina Liguori sono una coppia? L’indiscrezione di Parpiglia Secondo Gabriele Parpiglia la relazione tra Checco Zalone e Valentina Liguori andrebbe avanti con discrezione ma “crescente complicità”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

