Durante una puntata di Che tempo che fa, Carlo Verdone ha interrotto il tono tranquillo del programma con una battuta rivolta a Fabio Fazio, invitandolo a non fare gli eroi. La conversazione ha preso una piega inaspettata, spezzando la routine della trasmissione e portando alla luce un momento di spontaneità tra i due. La scena ha catturato l’attenzione degli spettatori, creando un passaggio insolito nel contesto del programma.

Niente sesso, siamo a Che tempo che fa. E invece. Serviva Carlo Verdone a sconvolgere usi e costumi di Fabio Fazi o, che da trent’anni domina la tv italiana senza fare concessioni a toni maliziosi e argomenti un po’ troppo “sensibili”. Bastano invece poche parole al regista e attore romano per impartire una grande lezione ai telespettatori ma soprattutto all’“abatino”, messo in serio imbarazzo. Gloria del nostro cinema e conquistatore anche della tv con la fiction autobiografica Vita da Carlo, Verdone domenica sera si siede nello studio del talk del Canale Nove. L’intervista è una cavalcata tra passato e presente, lavoro e vita privata. E in questo ultimo ambito, Verdone è come sempre uno spettacolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Che tempo che fa, Carlo Verdone inchioda Fabio Fazio: "Non facciamo gli eroi"

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