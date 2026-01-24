Tropical e titani a caccia di miracoli Montagne da scalare con le big

Tropical Coriano e San Marino affrontano un momento difficile in campionato, con lunghe serie senza vittorie e un crescente senso di preoccupazione. Le due squadre, impegnate in sfide impegnative, cercano risposte e miglioramenti per invertire i trend negativi. Un periodo di difficoltà che richiede attenzione e determinazione, mentre si avvicinano alle prossime partite con l’obiettivo di risollevarsi.

Il Tropical Coriano non vince una partita da oltre tre mesi, il San Marino si sta avvicinando a due. E' un digiuno preoccupante quello che stanno 'osservando' le due squadre di casa nostra. E che domani proveranno a rompere. Provando a non uscire con le ossa rotte da due match impossibili. I titani di mister Ingenito sono pronti a tornare al 'Calbi' di Cattolica. Avversario di turno l'Ancona secondo della classe, non esattamente l'ultimo arrivato. Quarantacinque punti messi insieme dai marchigiani sin qui, ben 26 in più rispetto al San Marino del presidente Montanari. Un'enormità raccontata chiaramente dalla classifica con i biancazzurri che viaggiano lontano dai quartieri nobili, in zona playout con 19 punti guadagnati in 20 gare.

