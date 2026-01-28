Così il capo della cybersecurity di Trump ha condiviso informazioni sensibili su ChatGpt

Il capo della cybersecurity della Casa Bianca ha rivelato che alcune informazioni riservate degli Stati Uniti sono finite su ChatGPT. La responsabilità non è di hacker stranieri, ma di un funzionario della Cisa, l’agenzia che si occupa di proteggere le reti informatiche del governo. La notizia ha sorpreso molti, soprattutto perché la fuga di dati è avvenuta dall’interno stesso dell’agenzia.

Informazioni sensibili americane sono state caricate sull’app di intelligenza artificiale ChatGpt. Non da hacker russi bensì da Madhu Gottumukkala, capo ad interim della Cisa ( Cybersecurity and Infrastructure security agency ) la struttura a difesa delle reti informatiche dell’esecutivo americano. E’ la testata Politico a rivelare la diffusione dei dati, mentre il Dipartimento della sicurezza interna (Department of homeland security, Dhs) guidato da Kristi Noem non mostra alcuna preoccupazione. La direttrice degli affari pubblici della Cisa, Marci McCarthy, a Politico ha confermato l’impegno dell’agenzia per “sfruttare l’intelligenza artificiale e altre tecnologie all’avanguardia, per guidare la modernizzazione del governo e realizzare” l’ordine esecutivo di Trump sull’Intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Così il capo della cybersecurity di Trump ha condiviso informazioni sensibili su ChatGpt Approfondimenti su ChatGpt Cisa Contenuti erotici su ChatGPT, per l'ex capo della sicurezza di OpenAI è meglio non fidarsi di Sam Altman Il 40% della sua classe ha copiato il compito utilizzando Internet, “Il Cavallo di Troia” nel compito di storia. Così un prof ha incastrato ChatGPT (e i suoi studenti) Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su ChatGpt Cisa Argomenti discussi: Difesa Nato, il capo di Stato maggiore Luciano Portolano: Adeguare i piani di deterrenza senza dipendere da Paesi esterni all'Alleanza; Donald Trump? È stato inaccettabile essere trattati così; Ucraina, Korb: Necessario il sostegno americano, le critiche di Zelensky alla Ue si spiegano così; Siria, il silenzio dell'UE sull'assedio ai curdi del Rojava. Così sparisce l'unica realtà democratica della regione. «A Milano-Cortina solo menù vegani: così si salvano ambiente e animali». La richiesta di Peta al capo degli chef dei GiochiLa produzione di carne è direttamente e indirettamente responsabile di una ampia quota di inquinamento ambientale ed atmosferico. Per questo una riduzione del suo consumo, e di conseguenza della ... corriere.it "Il Soldato è il primo sistema d'arma dell'Esercito". Così il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, Gen.C.A. Carmine Masiello, saluta i nuovi Volontari in Ferma Iniziale giunti al 235° Reggimento Addestramento Volontari nelle sedi di Ascoli e L'Aquila. - facebook.com facebook #Esercito. Nuovi sistemi di difesa controaerea. Così il Capo di SM dell’ #EsercitoItaliano, Gen. C.A. Carmine #Masiello, presso il Comando #Artiglieria Controaerei di #Sabaudia: “La consegna dei sistemi di difesa controaerei SAMP-T NG e GRIFO rappresenta x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.