Starmer silura il senatore laburista amico di Epstein | aveva confidato informazioni nazionali sensibili

Keir Starmer ha deciso di allontanare il senatore laburista Lord Peter Mandelson, coinvolto nei file sui rapporti con Jeffrey Epstein. La decisione arriva dopo che Mandelson aveva confidato informazioni nazionali sensibili. La linea del leader laburista si fa più severa, mentre il partito cerca di gestire lo scandalo e rassicurare l’opinione pubblica.

Linea dura di Keir Starmer contro il senatore laburista Lord Peter Mandelson, senatore laburista che figura nei file che documentano i rapporti del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Il premier britannico ha ammesso che il suo esponente “ha deluso il Paese” con la sua frequentazione e per questo motivo non deve fare più parte della Camera alta, né usare il suo titolo. Un portavoce del primo ministro ha evidenziato che i funzionari governativi stanno anche elaborando una proposta di legge, che servirà a privare Mandelson del suo titolo nobiliare. Starmer si è detto “sconvolto” per i dettagli emersi dai rapporti che il senatore progressista aveva con Epstein, ritenendo “vergognosa la diffusione di e-mail contenenti informazioni governative altamente sensibili”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

