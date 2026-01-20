Il 7 dicembre 2023, prima della partita di UEFA Champions League tra Copenhagen e Napoli, le delegazioni ufficiali dei due club si sono incontrate per un pranzo formale. Questo momento rappresenta un'occasione di rispetto e collaborazione tra le due squadre, nel contesto della settima giornata della fase a gironi. Un incontro che sottolinea l'importanza dello spirito sportivo e della buona comunicazione tra le realtà coinvolte nella competizione europea.

Nel giorno della sfida tra Copenhagen e Napoli, valida per la settima giornata della fase a gironi di UEFA Champions League, le delegazioni ufficiali dei due club si sono incontrate per il tradizionale pranzo UEFA. La società azzurra ha reso noto il comunicato attraverso cui si leggono alcuni dettagli dell'incontro. L’evento si è svolto presso Geranium, il ristorante situato all’interno dello stadio Parken di Copenhagen, premiato come miglior ristorante al mondo nel 2022. All’incontro hanno preso parte le delegazioni dei due club, guidate dal proprietario del FC Copenhagen, Lars Seier, e da Valentina De Laurentiis per il Napoli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Copenhagen-Napoli: il pranzo Uefa prima della sfida di Champions League

