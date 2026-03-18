Calcio l’unico ribaltone riesce allo Sporting Avanzano ai quarti Arsenal PSG e Real Madrid

Nella prima delle due serate di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2025-2026, solo lo Sporting è riuscito a rimontare e conquistare la qualificazione ai quarti. Arsenal, PSG e Real Madrid hanno invece confermato i risultati dell’andata, portando a termine le proprie partite senza ulteriori sorprese. La serata si è conclusa con un solo ribaltone e tre qualificazioni scontate.

La prima delle due serate infrasettimanali dedicate alle gare di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2025-2026 di calcio maschile si conclude con un solo ribaltone riuscito e altri tre verdetti tutto sommato prevedibili dopo le sfide d’andata. Domani si completerà il quadro delle qualificate ai quarti dopo Barcellona-Newcastle, Bayern-Atalanta, Liverpool-Galatasaray e Tottenham-Atletico Madrid. Missione compiuta all’Estadio José Alvalade di Lisbona per lo Sporting, che ha rimontato il 3-0 rimediato una settimana fa in Norvegia portando il doppio confronto ai supplementari (3-0 firmato su rigore da Luis Suarez al 78?) e poi trovando anche il quarto ed il quinto gol per eliminare la rivelazione Bodo Glimt con un netto 5-0 dopo 120 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, l’unico ribaltone riesce allo Sporting. Avanzano ai quarti Arsenal, PSG e Real Madrid Articoli correlati Risultati Champions League LIVE: ribaltone Sporting sul Bodo. Avanti Real, PSG e Arsenaldi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Diretta gol Champions League: lo Sporting ribalta il Bodo con un netto 5-0, 3-0 Psg a Stamford Bridge, passano Real Madrid e ArsenalFulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio... Una raccolta di contenuti su Real Madrid Argomenti discussi: Quote Milan-Inter del 08/03/2026. Nessun ribaltone tra ManCity e Real Madrid, Blancos ai quarti di ChampionsMANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Nessun ribaltone tra Manchester City e Real Madrid, con gli spagnoli che difendono il 3-0 dell'andata e passano ai quarti di finale di Champions League grazie al ... msn.com Man City-Real Madrid, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVEDopo la sconfitta per 3-0 al Bernabeu contro il Real Madrid, il Manchester City è chiamato a una vera e propria impresa. Arbeloa schiera Vinicius e Brahim come tandem offensivo con Valverde e Arda Gul ... sport.sky.it