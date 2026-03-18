Il Barcellona ha sconfitto il Newcastle con un punteggio di 7-2 nella partita di Champions League, con il primo tempo concluso 3-2. Il vantaggio dei catalani è arrivato all’ultimo minuto del primo tempo grazie a un calcio di rigore. Con questa vittoria, sono tre le squadre inglesi eliminate dalla competizione.

Finisce 7-2 e il Newcastle ne ha segnati due solo grazie all'assenza di fase difensiva di Flick. Per il resto, è stata una mattanza calcistica. Stasera giocano Liverpool e Tottenham È finita 7-2 e il primo tempo si è chiuso 3-2 con il Barcellona che ha ottenuto il vantaggio all’ultimo minuto si calcio di rigore. Nella ripresa, non c’è stata partita, c’è stato solo un tiro al bersaglio. Il saudita Newcastle è stato preso a pallate dalla squadra di Flick che dalla cintola in su resta fortissima. In difesa, come al solito, lascia molto a desiderare. Sembra quasi un esperimento, quello del Barcellona: provare a giocare senza fase difensiva. Questa assurdità autolesionistica ha tenuto il match aperto 45 minuti più del dovuto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Champions, il Barcellona ne segna sette al Newcastle: sono già tre le squadre inglese che vanno a casa

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