Le squadre inglesi continuano a lamentarsi della nuova Champions League. Secondo alcune di loro, le loro avversarie sono troppo forti, e questo rende le partite noiose. La sensazione è che le squadre d’oltremanica preferirebbero un torneo meno sbilanciato, dove possono competere ad armi più pari. La loro frustrazione si percepisce anche dalle parole di alcuni dirigenti, che criticano il livello delle avversarie e la mancanza di sfide equilibrate. La stagione, insomma, sembra aver acuito i malumori tra i club più forti

“La Champions League è tante cose, ma una cosa non dovrebbe essere: una tregua. Eppure è stata proprio così per alcuni club inglesi in questa stagione”. E così anche il Times, dopo l’editoriale di Jonathan Wilson sul Guardian, allo scadere della prima fase boccia il format xl della nuova Champions. Il tema è lo stesso: i club inglesi sono troppo forti, la qualificazione al turno successivo non è in discussione, si scocciano. “A un turno dalla fine della fase a gironi, delle sei squadre inglesi in gara, cinque – Arsenal, Liverpool, Spurs, Newcastle e Chelsea – occupano un posto tra le prime otto qualificate automaticamente; solo il Manchester City, undicesimo, sta avendo vita più dura in Europa che in patria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alla stampa inglese la nuova Champions non piace: le loro squadre sono troppo forti, e si annoiano

