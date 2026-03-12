Euroflop inglese in Champions | le squadre di Premier come pugili ubriachi

Le sei squadre di Premier League impegnate negli ottavi di Champions League hanno avuto un esito negativo, con due pareggi e quattro sconfitte. Tre di queste squadre appaiono già in difficoltà e rischiano di essere eliminate, mentre le altre continuano a lottare per una qualificazione che si complica. La prova delle squadre inglesi si è conclusa con risultati deludenti e molte sfide ancora da giocare.

Un Eurodisastro non era certo quello che il calcio inglese aveva in mente per l’andata degli ottavi di Champions League. Sei squadre in azione, comprese le due pretendenti uniche alla Premier e i campioni del mondo, hanno messo insieme due pareggi e quattro sconfitte. E se era prevedibile che il Tottenham disastrato di questi tempi andasse a fondo in casa dell’Atletico e compromettesse la qualificazione, l’idea che lo abbiano fatto anche Manchester City e Chelsea, per quanto ospiti di Real Madrid e Psg, fa capire bene le dimensioni di questo flop così inatteso. Solo il Newcastle è andato oltre le attese. E non perché era l’unica a giocare in casa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

