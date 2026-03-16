Imprese e sicurezza un convegno per fare chiarezza sulle nuove regole e la prevenzione

Giovedì 19 marzo alle 15 si svolgerà presso Cesena Fiera un convegno intitolato “Sicurezza sul lavoro: nuovi obblighi e responsabilità”. L’evento si concentrerà sulle norme aggiornate relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla prevenzione, coinvolgendo rappresentanti di imprese e professionisti del settore. L’incontro si terrà in Via Dismano 3845, a Cesena.

Appuntamento con i vertici di Confcommercio, Ispettorato del Lavoro e Vigili del Fuoco. Patrignani: "Necessario investire in una nuova cultura della sicurezza" La sicurezza nei luoghi di lavoro e l’aggiornamento sugli obblighi normativi saranno al centro del convegno “Sicurezza sul lavoro: nuovi obblighi e responsabilità”, in programma giovedì 19 marzo alle 15 presso Cesena Fiera (Via Dismano 3845, Cesena). La registrazione dei partecipanti è prevista a partire dalle 14.30. L’iniziativa è promossa da Ebi.Ter. – Ente Bilaterale per il Terziario del comprensorio cesenate, Ebi.Ter. del comprensorio di Forlì ed Eburt – Turismo Emilia-Romagna... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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