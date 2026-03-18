Nel cuore della Val Senales si trova Certosa, un borgo alpino noto per il suo silenzio e le atmosfere sospese. Le sue architetture antiche e l’ambiente naturale circostante contribuiscono a creare un paesaggio che sembra fermo nel tempo. Il paese è caratterizzato da strade tranquille e un’atmosfera di quiete che attira visitatori e residenti. Certosa rappresenta un esempio di villaggio dove il ritmo è rallentato e il silenzio regna sovrano.

Nel cuore della Val Senales, tra paesaggi alpini, architetture cariche di memoria e atmosfere sospese, Certosa custodisce un’identità unica che la rende conosciuta come il paese del silenzio. Un luogo in cui il passato monastico non è solo una traccia storica, ma una presenza ancora viva, capace di trasformare la quiete in un’esperienza concreta, quasi fisica. Qui il silenzio non è semplice assenza di rumore, ma parte integrante del paesaggio, dell’architettura e del modo stesso in cui il borgo si offre a chi lo attraversa. Passeggiare per Certosa significa entrare in uno spazio dove il tempo sembra rallentare e dove ogni dettaglio, dalle mura alle corti interne, rimanda all’eredità dell’antico monastero certosino che ha segnato per secoli la storia del luogo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Certosa, il paese del silenzio in Val Senales: il fascino del borgo dove il tempo rallenta

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