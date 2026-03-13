Lavoro nero i provvedimenti di sospensione delle attività cresciuti del 77,78% nel 2025

Nel 2025, le attività di controllo dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Piacenza hanno portato a un aumento del 77,78% delle sospensioni di attività legate al lavoro nero, passando da 289 a 513 casi. L’ispettorato ha intensificato sia il numero sia la qualità delle verifiche, evidenziando una crescita significativa nel contrasto alle violazioni prevenzionistiche.

«I risultati dell’attività ispettiva svolta dall’Ispettorato territoriale del Lavoro di Piacenza evidenziano un incremento del 77,51% nell’ambito delle violazioni prevenzionistiche accertate (da 289 a 513), ma anche un rafforzamento qualitativo e quantitativo dell’attività di controllo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, settore nel quale permangono criticità significative che richiedono un’azione ispettiva costante e mirata. Il recupero poi di 3milioni 263mila e 318 euro a titolo di imponibili contributivi non dichiarati rappresenta un risultato rilevante sia sotto il profilo del contrasto al lavoro sommerso, sia per la tutela delle posizioni previdenziali dei lavoratori interessati». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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