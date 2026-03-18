Cerimonia di commemorazione per le vittime della pandemia

A Cattolica si è svolta una cerimonia di commemorazione per le vittime della pandemia, durante la quale sono stati depositati fiori e pronunciati discorsi ufficiali. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle autorità locali, associazioni e cittadini, che hanno condiviso un momento di silenzio. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme di sicurezza e nel rispetto della memoria collettiva.

Cattolica ricorda le vittime della pandemia con un momento di raccoglimento e memoria collettiva. In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus, istituita dal Parlamento nel 2020, l’amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia per questa mattina alle 10 al parco delle Querce, davanti alla targa commemorativa dedicata a chi ha perso la vita a causa del Covid. Durante la commemorazione sarà deposta una corona di fiori, seguita dall’intervento della sindaca Franca Foronchi. Alla cerimonia prenderanno parte anche la Giunta comunale, il presidente del consiglio comunale, i consiglieri, le forze dell’ordine e i parroci della comunità, in un momento condiviso di ricordo e riflessione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cerimonia di commemorazione per le vittime della pandemia Articoli correlati Crans-Montana, Mattarella alla cerimonia per le vittime della strage di CapodannoA Martigny la cerimonia di commemorazione per le 40 vittime dell’incendio la notte di Capodanno al bar ‘Le Constellation’ nella località svizzera di... A nove anni dalla tragedia la commemorazione per le vittime di Rigopiano: "Una ferita aperta e sanguinante"Era il 18 gennaio 2017 quando l’imponente valanga travolse l’hotel Rigopiano portandosi via 29 vite. Giulianova (TE). Culturiamo ricorda le vittime del Covid 19 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cerimonia di commemorazione per le... Temi più discussi: Cerimonia di commemorazione per le vittime della pandemia; Toponomastica, cerimonia di intitolazione di Via Roberto Robusti; La Cerimonia di commemorazione per gli agenti Ulderico Biondani e Vincenzo Bencivenga; Sabato 21 la cerimonia di commemorazione delle vittime del Covid-19. Cerimonia di commemorazione per le vittime della pandemiaCattolica ricorda le vittime della pandemia con un momento di raccoglimento e memoria collettiva. In occasione della Giornata nazionale ... msn.com Brescia, commemorazione per le vittime del Covid-19La cerimonia commemorativa si terrà al Cimitero Vantiniano, nei pressi del monumento alle vittime, il prossimo 18 marzo, alle 17.. quibrescia.it Venerdì 20 marzo, nel corso di una solenne cerimonia, il Re di #Spagna Felipe VI prenderà possesso del titolo di Protocanonico del Capitolo della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore Leggi qui x.com Napoli omaggia una delle figure più iconiche della storia dell’arte mondiale, dedicandole una parte della propria città. Da oggi, martedì 17 marzo, in seguito alla cerimonia di intitolazione, lo scalone che collega via Luca Giordano con via Aniello Falcone (all’al - facebook.com facebook