Cerimonia di commemorazione per le vittime della pandemia

Da ilrestodelcarlino.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cattolica si è svolta una cerimonia di commemorazione per le vittime della pandemia, durante la quale sono stati depositati fiori e pronunciati discorsi ufficiali. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle autorità locali, associazioni e cittadini, che hanno condiviso un momento di silenzio. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme di sicurezza e nel rispetto della memoria collettiva.

Cattolica ricorda le vittime della pandemia con un momento di raccoglimento e memoria collettiva. In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus, istituita dal Parlamento nel 2020, l’amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia per questa mattina alle 10 al parco delle Querce, davanti alla targa commemorativa dedicata a chi ha perso la vita a causa del Covid. Durante la commemorazione sarà deposta una corona di fiori, seguita dall’intervento della sindaca Franca Foronchi. Alla cerimonia prenderanno parte anche la Giunta comunale, il presidente del consiglio comunale, i consiglieri, le forze dell’ordine e i parroci della comunità, in un momento condiviso di ricordo e riflessione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cerimonia di commemorazione per le vittime della pandemia
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