Crans-Montana Mattarella alla cerimonia per le vittime della strage di Capodanno

A Martigny si è svolta una cerimonia di commemorazione per le 40 vittime dell’incendio avvenuto nella notte di Capodanno al bar ‘Le Constellation’ a Crans-Montana. L’evento ha reso omaggio alle persone colpite da questa tragedia, coinvolgendo autorità e familiari. La memoria di quanto accaduto resta un momento di riflessione sulla sicurezza e sulla solidarietà tra le comunità.

A Martigny la cerimonia di commemorazione per le 40 vittime dell'incendio la notte di Capodanno al bar 'Le Constellation' nella località svizzera di Crans-Montana. Presente il capo dello Stato italiano Sergio Mattarella e altre numerose personalità internazionali, tra le quali il presidente francese Emmanuel Macron. Nel rogo hanno perso la vita sei giovani italiani, nove invece i morti francesi.

Strage di Crans-Montana, oggi cerimonia in ricordo delle vittime con Macron e Mattarella - Tre consiglieri federali, il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente italiano Sergio Mattarella e altre ventotto delegazioni internazionali. adnkronos.com

Svizzera: Mattarella interviene a cerimonia in memoria vittime Crans-Montana - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato a Martigny alla cerimonia in memoria delle vittime ... iltempo.it

Crans-Montana, interrogati i titolari del bar, l'arrivo a testa bassa

La strage di Crans-Montana: arrestato il gestore del locale Constellation, teatro della tragedia di capodanno in cui sono morti 40 ragazzi #Tg1 x.com

La Stampa. . "Sarò abbastanza chiara: quello che è successo a Crans-Montana non è una disgrazia, quello che è successo è il risultato di troppe persone che non hanno fatto il loro lavoro o che pensavano di fare i soldi facili. E le responsabilità devono esser - facebook.com facebook

