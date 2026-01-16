A nove anni dalla tragedia la commemorazione per le vittime di Rigopiano | Una ferita aperta e sanguinante

A nove anni dalla tragedia di Rigopiano, si rinnova la commemorazione per le vittime dell’incidente del 18 gennaio 2017, quando una valanga colpì l’hotel, causando la perdita di 29 vite umane. La ricorrenza rappresenta un momento di memoria e riflessione su un evento che ha segnato profondamente la comunità e il percorso giudiziario ancora in corso.

